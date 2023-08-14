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Подоляк: Будь-які заяви про повільний контрнаступ є демонстрацією абсолютного нерозуміння війни

15.08.2023 / 12:16
Будь-які заяви про те, що українські військові недостатньо швидко просуваються на полі бою чи повертають замало територій, є демонстрацією абсолютного нерозуміння війни.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни, її етапів", - написав він.

Подоляк підкреслив, що завдання Збройних сил України полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року, а в системному знищенні спроможності армії противника: її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що з цим завданням українські військові сьогодні справляються стовідсотково.

"А далі все буде, як потрібно Україні…", - написав Подоляк.

Подоляк
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