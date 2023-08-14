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Експерт: Укренерго має системний дефіцит коштів

15.08.2023 / 11:14
Національна енергетична компанія "Укренерго" має системний дефіцит коштів, який не дає компанії можливості виконувати всі необхідні роботи з відновлення енергосистеми та розраховуватися за зобов’язаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика з питань енергетики Андріана Прокіпа.

"Укренерго" дуже сильно постраждало минулого року під час обстрілів і потребує коштів, хоча регулятор (НКРЕКП) ніколи не поспішав встановлювати для "Укренерго" тариф, який би був обґрунтованим і покривав його видатки», - сказав експерт.

За його словами, недофінансування "Укренерго" це елемент глобальної проблеми на ринку електроенергії України, де існує криза ланцюгових боргів серед усіх учасників ринку.

"Величезний ланцюг боргів формується і звичайно, якщо накопичуються борги, це згодом не може не відобразитися на фізичному стані енергосистеми", - додав експерт.

Укренерго
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