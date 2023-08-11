Спецоперації СБУ на Чорному морі дали максимальний ефект. рф втратила мільярди, - експерт

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Ця спецоперації СБУ дала максимальний ефект. рф втратила мільярди через затримку чи відміну вантажних перевезень. Морські російські термінали на березі Азовського моря припинили приймати зерно від постачальників через заповнення сховищ. Утворилися черги з потягів, які не можуть розвантажитися. Підвищилась і ціна на страхування кораблів, - підкреслює експерт.

Голобуцький відмічає, що росіяни, які хотіли економічно заблокувати Україну, самі опинились у аналогічній ситуації. «За даними видання Bloomberg, зернові перевезення з рф по Азовському морю фактично припинились. Змінилась і військова ситуація: щоб не стати новими цілями, російські військові кораблі змушені проводити постійні маневри», - акцентує експерт.

«Пафосні розмови про «велику морську державу», які так люблять вести російські імперці, стикнулась з українською розробкою Служби у вигляді морських дронів. Шанс для України перемогти більш чисельного ворога саме у застосуванні подібних розробок, які змінюють ситуацію у війні та переносять її на територію росії», - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше, були проведені дві успішні атаки надводними дронами Служби Безпеки України. Був вражений великий десантний корабель в Новоросійській бухті та нафтовий танкер в українських водах біля Керченського протоку.