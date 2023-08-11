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Гуменюк: Військове командування не у захваті від відкриття пляжів в Одеській області

11.08.2023 / 18:30
Військове командування не у захваті від відкриття пляжів в Одеській області, яке має відбутися вже цими вихідними, через мінну й ракетну небезпеку та загальну активність ворожих сил.

Про це в ефірі телемарафону Єдиних новин повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

«Безпека (на морі. – Ред.) досить уявна, досить умовна, я б сказала, тому що підрив морської міни у товщі води може спричинити гідроудар на відстані 1 км. І від цього гідроудару може відбутися й розрив внутрішніх органів, від якого наступає смерть. Це не залякування, це інформація для роздумів, треба усвідомлювати ті небезпеки, які є», – каже вона.

Крім того, робота сил ППО може мати певні наслідки для любителів пляжного відпочинку, адже збиття ракет або дронів часто відбувається саме над морем.

Гуменюк
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