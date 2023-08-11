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Дуда: Україна не здатна змінити баланс у війні з тією кількістю зброї, яка є в неї у розпорядженні

11.08.2023 / 14:21
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні українських сил, Україна не здатна змінити баланс у війні.

Про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post, пише "Європейська правда".

Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.

"Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – заявив польський президент.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

Дуда
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