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Командувач Повітряних Сил ЗСУ протестував зенітний ракетний комплекс Patriot

27.04.2023 / 18:30 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Командувач Повітряних Сил ЗСУ протестував зенітний ракетний комплекс Patriot
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук протестував зенітний ракетний комплекс Patriot в Україні.

Про це Олещук повідомив у Телеграмі.

За його словами, із квітня ЗРК Patriot – на бойовому чергуванні в Україні.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта. Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити", - зазначив Олещук.

Він також подякував західним партнерам, керівництву держави та війська і додав, що Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули – "зброю проти "балістики".

ЗРК Patriot, Олещук
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