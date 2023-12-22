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На Південному напрямку українські захисники знищили три російські Су-34

22.12.2023 / 15:47
Українські захисники 22 грудня знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки". Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні опівдні на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34! Вечного полета "братья"!", - написав він.

Су-34, Олещук
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