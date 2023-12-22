ISW: Збиття трьох російських Су-34 викликало в країні-агресорі значне занепокоєння

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна, посилаючись на новий звіт ISW.

"Повідомляється, що Повітряно-космічні сили (ВКС) росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня", - йдеться в публікації.

Інформацію про збиття у цю п'ятницю трьох літаків українськими військовими на південному напрямку підтвердили у російських ВПС.

Разом з тим російські "воєнкори" стверджують, що українська ППО збила ці Су-34 в Херсонській області в районі Кринок.

"російські "воєнкори" відреагували на одиничний інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України", - повідомляється в звіті

Також аналітики ISW нагадали, що перед цим російські загарбники втратили два гелікоптери Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 "під час інциденту" в Брянській області 13 травня 2023 року. Тоді реакція в рф щодо можливостей ППО ЗСУ була схожою.