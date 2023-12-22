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НБУ представив нову 10-гривневу монету присвячену Щедрику

22.12.2023 / 18:30
Національний банк України представив нову 10-гривневу монету, присвячену виступу хору Щедрик у концертному залі Карнеґі-гол (США) у 1922 році.

Про це повідомляє журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко з місця події. За її словами, вперше вона має форму дзвоника. У комплекті – три монети. За складом це срібло 999-ї проби.

Набір із трьох срібних пам’ятних монет Щедрик – колядка дзвонів продовжує серію Українська спадщина.

Він присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці Щедрик в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Щедрик – одна з найпопулярніших обробок Леонтовича, над якою композитор працював майже все життя.

Вона відома не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою Колядка дзвонів (Carol of the Bells, Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol).

НБУ, монета
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