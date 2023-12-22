НБУ представив нову 10-гривневу монету присвячену Щедрику

Про це повідомляє журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко з місця події. За її словами, вперше вона має форму дзвоника. У комплекті – три монети. За складом це срібло 999-ї проби.

Набір із трьох срібних пам’ятних монет Щедрик – колядка дзвонів продовжує серію Українська спадщина.

Він присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці Щедрик в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Щедрик – одна з найпопулярніших обробок Леонтовича, над якою композитор працював майже все життя.

Вона відома не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою Колядка дзвонів (Carol of the Bells, Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol).