В окупованому Мелітополі росіяни звинуватили підлітків в організації "теракту"

Дітей звинуватили в "роботі на СБУ", а саме неповнолітні начебто "організували кілька терактів".

Їх звинувачують у передачі інформації про переміщення ворожої техніки та базуванні військ. Загарбники заявляють, що підлітки стежили за одним з колаборантів, щоб закласти вибухівку в його під'їзді.

За інформацією окупантів, ще два учасники "цієї групи" нібито загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

"Цинізм рашистів не знає меж. Не в змозі подолати спротив на тимчасово окупованих територіях, вони вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог. Маємо звільнити наших людей. Та не допустити знущання над нашими дітьми!" - пише Федоров.