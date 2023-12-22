Ігнат: За майже 2 роки росія випустила по території України 7400 ракет

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

"7400 ракет різних типів запущено по нашій державі з початку повномасштабного вторгнення. У цій цифрі пораховані усі ракети - С-300 та С-400 їх близько третина від загальної кількості, Х-22, балістичні ракети, лише близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні", - зазначив Ігнат.

Він уточнив, що із загальної кількості запущених по Україні ракет близько 1600 ворожих цілей були збиті.

Водночас, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УНН повідомив, скільки уламків збитих ворожих цілей потрапили до них на експертизу.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення до КНДІСЕ було направлено понад 10 тисяч об’єктів досліджень російської зброї.

"Якщо говорити про ракети, буває досліджуємо по 2-3 об’єкти в день. У нас багато експертів. Якщо взяти загалом, то це за 10 тисяч точно. Десь близько 14 тисяч. Ми так рахували. БПЛА у нас було, якщо взяти іранських 1756, і плюс російського виробництва - 300, вийшло 2 тисячі. Плюс різні інші", - зазначив Рувін.