Войти | Зарегистрироваться
03:54

суббота,
23 декабря
Онлайн
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Ігнат: За майже 2 роки росія випустила по території України 7400 ракет

22.12.2023 / 13:19
Ігнат: За майже 2 роки росія випустила по території України 7400 ракет
З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по території України 7400 ракет. Близько 1600 ворожих цілей були збиті.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

"7400 ракет різних типів запущено по нашій державі з початку повномасштабного вторгнення. У цій цифрі пораховані усі ракети - С-300 та С-400 їх близько третина від загальної кількості, Х-22, балістичні ракети, лише близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні", - зазначив Ігнат.

Він уточнив, що із загальної кількості запущених по Україні ракет близько 1600 ворожих цілей були збиті.

Водночас, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УНН повідомив, скільки уламків збитих ворожих цілей потрапили до них на експертизу.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення до КНДІСЕ було направлено понад 10 тисяч об’єктів досліджень російської зброї.

"Якщо говорити про ракети, буває досліджуємо по 2-3 об’єкти в день. У нас багато експертів. Якщо взяти загалом, то це за 10 тисяч точно. Десь близько 14 тисяч. Ми так рахували. БПЛА у нас було, якщо взяти іранських 1756, і плюс російського виробництва - 300, вийшло 2 тисячі. Плюс різні інші", - зазначив Рувін.

Ігнат, ракети
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 декабря
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.