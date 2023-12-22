Залужний проти ініціативи депутатів взяття всіх жінок на військовий облік

Про це йдеться у письмовому коментарі Залужного до депутатського законопроєкту про мобілізацію, який депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розмістила у Facebook, передають Українськi Новини.

Зокрема, у наведеному документі, за підписом Залужного, зазначається, що Генштаб ЗСУ спільно з робочою групою комітету Ради з питань нацбезпеки опрацьовує проєкт закону про внесення змін до законодавства щодо удосконалення питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Залужний зазначає, що практично усі норми законопроекту врахували потреби ЗСУ, водночас включено певні норми, які не відповідають інтересам ЗСУ та не сприяють забезпеченню обороноздатності держави.

Зокрема зазначається, що законопроект передбачає норму щодо взяття всіх жінок на військовий облік призовників та військовозобов’язаних.

На думку Залужного, зазначена норма може привести до негативних наслідків, а саме до збільшення удвічі навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати, ТЦК) у зв’язку з тим, що обсяги обліку збільшаться удвічі і це потребуватиме збільшення штатної чисельності військкоматів.

Окрім цього це призведе до значного збільшення навантаження на заклади охорони здоров’я для медогляду при постановці на облік, певного резонансу у суспільстві та масового виїзду жінок за кордон.

Залужний пропонує залишити існуючу норму законодавства щодо обов’язкової постановки на військовий облік жінок з медичним та фармацевтичним фахом, а решти – за бажанням, а до запропонованої норми повернутися після завершення дії воєнного стану шляхом запровадження обов’язковості поетапної постановки жінок на військовий облік призовників.

Також Залужний зазначає, що депутатський законопроект передбачає обов’язкову заміну (ротацію) військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії проти України для відпочинку та відновлення боєздатності не пізніше ніж через три місяці безперервної участі за рішенням військового командування.

У листі зазначається, що в умовах відсутності навченого людського ресурсу для проведення ротації військових, які беруть безпосередню участь у відсічі агресії, неможливо визначити конкретні терміни ротацій, на цей час практично усі військові частини бойового складу знаходяться в районах виконання завдань.

Крім того, зазначається, що в умовах відсутності гарантованого призову до складу Сил оборони, неможливо унормувати питання надання довготривалої відпустки військовим (у законопроекті пропонується відпустка на 90 днів зі збереженням грошового забезпечення для військових, які проходили 24 місяців безперервну військову службу і брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12 місяців).

Залужний пропонує ці норми про ротацію та відпустку вилучити з законопроєкту як такі, що на сьогодні не можуть бути застосовані.

Також зазначається, що законопроєктом передбачено призначення військовослужбовців, які призвані на військову службу під час мобілізації та мають військово-облікову спеціальність за інженерним напрямком, на посади виключно до набутої освіти та спеціальності.

Залужний на це зазначає, що у зв’язку з критичною обмеженістю мобілізаційного ресурсу призначення військових на посади виключно за набутою військово-обліковою спеціальністю вважається недоцільним. Цю норму також пропонується вилучити із проєкту закону.

Законопроєктом також передбачено переміщення військових, які проходять службу на посадах в військкоматах, на інші посади до військових частин через 3 роки служби, їх повторне призначення до військкоматів можливо не раніше ніж через 3 роки.

Залужний зазначає, що питання переміщення військовослужбовців на інші посади регулюється положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим указом Президента і вважає, що додаткове врегулювання зазначених питань законом є недоцільним.

Крім того, він наголошує, що виконання обов’язків в військкоматах потребує специфічних знань та досвіду, заміна всіх військовослужбовців може унеможливити збереження такого досвіду та зруйнувати систему військового обліку. Цю норму законопроєку також пропонується вилучити.

Також Залужний пропонує вилучини норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи.

Безугла зазначила, що цей законопроєкт фіналізується робочою групою, його реєстрація в Раді планується в грудні, а голосування в січні.