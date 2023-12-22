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Половина українців підтримують перехід на новий церковний календар, - опитування

22.12.2023 / 16:25
Згідно з проведеним опитуванням серед тих українців, які вважають себе християнами, 50,2% висловили позитивне ставлення до рішення Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви перейти на Новоюліанський календар, а 15% - негативне.

Про це пише сайт Центру Разумкова.

Байдужими до змін  є 14%, не розуміють, що це означає — 9%, вагалися з відповіддю — 11%.

При цьому на заході України ця частка значно вища і становить 75% респондентів, у порівнянні з 45% у центральному регіоні, 40% на півдні та 28% на сході.

У розрізі конфесій, позитивно ставляться до цього рішення 82% вірян УГКЦ, 62% вірян ПЦУ, 24% "просто православних" (тобто тих, хто вважає себе православним, але не є вірянином жодної з православних церков), 21% "просто християн" (тих, хто вважає себе християнином, але не відносить себе до якоїсь із християнських конфесій) і 20,5% вірян УПЦ (МП). Негативно - відповідно 5%, 11%, 23%, 9% і 61%.

Серед тих, хто відносить себе до християн, 35% відповіли, що вони відзначатимуть християнські свята за новоюліанським календарем, 28% - за "старим стилем", 27% - залежно від обставин. 7% не змогли визначитися з відповіддю, а 3% не відзначають християнські свята.

Серед вірян УГКЦ 80% відзначають християнські свята за новоюліанським календарем, 9,5% - залежно від обставин за новоюліанським або за юліанським календарем, 7% - лише за юліанським календарем; серед вірян ПЦУ - відповідно 39%, 27% та 27,5%; серед "просто православних" - відповідно 15%, 37% та 33%; серед "просто християн" - відповідно 11%, 40% та 24%, серед вірян УПЦ (МП) - відповідно 6%, 13% та 75%.

Нагадаємо, 1 вересня віряни Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) перейшли на новий літургійний календар і почали святкувати нерухомі свята зі зміщенням на 13 днів назад. При цьому дати рухомих свят (Великодня і свят, залежних від нього) залишаються поки незмінними.

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