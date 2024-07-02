Войти | Зарегистрироваться
23:58

пятница,
05 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Кулеба анонсував ухвалення рішення, яке дасть змогу нищити російські бомбардувальники

05.07.2024 / 09:10
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що рішення, які дадуть змогу знищити російські бомбардувальники, буде ухвалено, а також наголошує на необхідності більших і якнайшвидших постачаннях артилерійських снарядів для українських військових.

"Артилерійські снаряди прибувають, але їх має бути більше і швидше. Щодо рішень, які дозволять нам знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Тож ми працюємо над цим. Я впевнений, що ці рішення буде ухвалено. Це лише питання часу. Тому що загроза, яку становлять ці бомбардувальники, величезна", - сказав Кулеба в інтерв'ю ELTA Zoom.

Міністр наголосив, що єдиний спосіб захисту від цих атак - знищувати безпосередньо російські бомбардувальники.

"Тому нам потрібні ракети дальнього радіусу дії, здатні досягти аеродромів, або достатня кількість систем ППО і перехоплювачів, щоб мати можливість збивати ці літаки з повітря. Рано чи пізно це станеться", - зазначив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна просить своїх партнерів зробити так, щоб це відбулося якомога швидше.

Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.