Кулеба анонсував ухвалення рішення, яке дасть змогу нищити російські бомбардувальники

"Артилерійські снаряди прибувають, але їх має бути більше і швидше. Щодо рішень, які дозволять нам знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Тож ми працюємо над цим. Я впевнений, що ці рішення буде ухвалено. Це лише питання часу. Тому що загроза, яку становлять ці бомбардувальники, величезна", - сказав Кулеба в інтерв'ю ELTA Zoom.

Міністр наголосив, що єдиний спосіб захисту від цих атак - знищувати безпосередньо російські бомбардувальники.

"Тому нам потрібні ракети дальнього радіусу дії, здатні досягти аеродромів, або достатня кількість систем ППО і перехоплювачів, щоб мати можливість збивати ці літаки з повітря. Рано чи пізно це станеться", - зазначив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна просить своїх партнерів зробити так, щоб це відбулося якомога швидше.