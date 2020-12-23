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Кабмин назначил без конкурса нового главу ГФС

23.12.2020 / 14:12
Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы путем заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Вадим Мельник - налоговик еще с нулевых. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там - 270 тысяч гривен зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковсий займ на почти миллион.

Напомним: на заседании 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Источник

Мельник, ГФС
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