НБУ утвердил антикризисные меры во время усиленного карантина

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Учитывая развертывание эпидемиологической ситуации, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики.

Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой - позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиков, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В частности, банкам рекомендовали реструктуризировать кредиты заемщиков, которые имеют финансовые трудности от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

Банкам разрешили не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 (включительно) для должников - физических лиц;

до 31 мая 2021 (включительно) - для должников - юридических лиц.

"Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой - не создавать рисков потери банками капитала.

Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию", - говорится в сообщении. Реструктуризацию рекомендуют проводить дистанционно.

Также банкам разрешили:

не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра - до 29 апреля 2021;

не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества - до 30 марта 2021;

не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы - до 4 января 2023 года.

В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 (ранее - до 28 февраля).

В части управления проблемными активами банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов в 2021 году с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности банкам разрешили:

проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;

представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021;

не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

"В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках. Национальный банк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.

В части представления документов в Национальный банк. Банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи", - добавили в НБУ.

Отмечается, что перечисленные меры предусмотрены постановлением правления НБУ от 21 декабря 2020 года, которое вступает в силу с 22 декабря.

"Постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19", - добавили в НБУ.

В частности, до июня 2021 к банкам и банковских группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска.

"Это решение действует только, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, а банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности. Эта льгота не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды", - добавили в регуляторе.

В марте 2020 года введение буферов капитала было приостановлено из-за развертывания коронакризиса.

"Национальный банк впоследствии определится с графиком активации этих буферов и заблаговременно сообщит об этом на своем сайте", - говорится в сообщении.

Кроме этого, проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

Также Национальный банк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.

В части работы с непрофильными активами банкам предоставили больше времени для очистки баланса от активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности.

"Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам", - пояснили в НБУ.

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