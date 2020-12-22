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Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

22.12.2020 / 18:09
Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером.

В частности, Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра.

Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.

Источник

энергетика, Витренко
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