Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером.

В частности, Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра.

Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.

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