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В последние месяцы наблюдается восстановление экономики до уровня 2019 года - Марченко

22.12.2020 / 15:47
В этом году спад в экономике является результатом весенне-летних рисков, которые были созданы для экономики, однако за последние месяцы наблюдается восстановление экономики до уровня 2019-го.

Об этом в интервью для "Суспільного ТБ - UA:Перший" рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд... Такого локдауна, как в апреле-мае, в январе не предвидится. Но результаты локдауна были достаточно ощутимы и ударили по экономике. В этом году был спад экономический и он именно является результатом весенне-летних рисков, которые были созданы для экономики. Но сейчас за последние месяцы, за последние кварталы у нас есть восстановление экономики до уровня 19-го и даже выше. Об этом свидетельствуют такие показатели, как оборот розничной торговли, потребление электроэнергии, промышленное производство восстановило свои показатели, экспортные-импортные показатели также у нас благоприятные", - сказал Марченко.

По его словам, экспорт восстанавливается лучше импорта. Поэтому есть все основания считать, что в следующем году у нас будет рост.

Напомним, Государственный бюджет на 2021 год предусматривает рост экономики на уровне 4,6%.

Источник

Госбюджет, Марченко
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