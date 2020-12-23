Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

72,4% сообщили, что карантин не повлиял на их работу, и поэтому пересмотра зарплат не было, а 8,8% компаний в этом году, наоборот, их увеличили.

Соответствующие данные наведены в результатах опроса, проведенного среди украинских работодателей сайтом по поиску работы Jooble (Киев), сообщила пресс-служба компании во вторник.

Согласно опросу Jooble, с сокращением персонала из-за карантинных ограничений в 2020 году столкнулись 21,6% компаний, в то время как 78,4% отметили, что продолжают работать в неизменном составе.

Уровень зарплат в 2020 году изменился в меньшинстве опрошенных компаний. Так, об уменьшении зарплат сообщили 18,8% компаний, 72,4% оставили зарплатный фонд на неизменном уровне. 8,8% опрошенных компаний сообщили, что, несмотря на карантин, им удалось даже увеличить зарплаты.

О своих планах по увеличению заработных плат работникам в 2021 году заявили 23,6% опрошенных работодателей. Оставить зарплаты без изменений решили 19,4% компаний. Уменьшить же их планируют 1,4% работодателей, а почти половина из них - 49,5% - еще не определились в этом вопросе.

Полную компенсацию расходов, связанных с тестированием на COVID-19 предлагают только 18,8% компаний, частичную - 11,7%. Планируют вводить систему компенсаций за тестирование в ближайшем будущем только 4,2% предприятий, а 58,2% компенсировать таких расходов пока не планируют.

Jooble отмечает, что в 2020 году несколько изменились и подходы к найму персонала. Для некоторых новые обстоятельства стали толчком к активному рекрутингу - 16,4% опрошенных Jooble компаний на карантине начали нанимать больше сотрудников, чем планировали. 13,6% из-за карантина пересмотрели свои планы и уменьшили объемы найма.

Почти половина респондентов (46,8%) ответили, что существенных изменений в их работе по причине карантина не произошло, поэтому они продолжили нанимать людей согласно плану. 23,2% заявили о временном приостановлении рекрутинга новых работников из-за неопределенности перспектив.

При этом почти у трети предприятий (30,6% опрошенных) бюджет на рекрутинг уменьшился, у 4,1% компаний, наоборот, увеличился. Однако в большинстве компаний расходы, связанные с рекрутингом, не изменились - о такой стабильность заявили 65,3% компаний.

Исследование проведено аналитиками Jooble на основе опроса 300 украинских работодателей в период с 20 ноября по 11 декабря 2020 года.

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