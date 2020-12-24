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Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

24.12.2020 / 09:42
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал пересмотр государственного бюджета на 2021 год после первого квартала.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен", - сказал премьер в ходе заседания правительства 23 декабря.

По его словам, при таком условии будут увеличены расходы на соцвыплаты, в частности, на увеличение зарплат медикам.

"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тыс. грн", - указал Шмыгаль.

Источник

Госбюджет, Шмыгаль
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