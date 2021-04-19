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Посол призвал Германию помочь Украине как можно быстрее вступить в НАТО

19.04.2021 / 13:51
На фоне обострения агрессии России посол Украины Андрей Мельник призвал Германию оказать большую поддержку Украине, в частности, в контексте быстрого присоединения страны к НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат заявил немецкому изданию Welt am Sonntag.

"С одной стороны, мы ожидаем, что правительство Германии сделает четкое публичное предупреждение президенту Путину и наглядно представит все болезненные последствия нового военного вторжения", - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, это включает "жесткие карательные меры", такие как "международный бойкот и остракизм российского правительства, включая судебное преследование в Международном уголовном суде за военные преступления" и "полное экономическое эмбарго, особенно на импорт сырья и полное замораживание инвестиций".

"Нельзя повторять стратегическую ошибку 2014 года и не вмешиваться и праздно наблюдать, как Россия безнаказанно осуществляет новые завоевания", - сказал посол.

Мельник повторил свой призыв к членству Украины в НАТО, отведя Германии в этом процессе особую роль.

"В частности, Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна играть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно скорее, без всяких "если" и "но", - считает дипломат.

Только быстрое присоединение Киева к Альянсу может навсегда предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе, подчеркнул Мельник.

Ранее Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

Источник

Германия, НАТО, Мельник
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