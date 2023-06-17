МВС: Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 16 осіб, ще 31 вважаються зниклими безвісти

“Підтопленими залишаються 1300 будинків. 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей. Всього з цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних”, - сказано у повідомленні в телеграм-каналі.

Відомство повідомляє про загибель 16 осіб внаслідок підриву Каховської ГЕС. Серед них 14 мешканців Херсонської області та 2 Миколаївської. Зниклими безвісти вважають 31 людину.

Зазначається, що правоохоронні органи ухвалили понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. На цей момент перевірено 13,5 тисяч квартир та будинків.