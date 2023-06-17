ВАКС намагається взяти на себе роль прокурора у «справі суддів ОАСК»

У Вищому антикорупційному суді розглядається так звана «справа суддів Окружного адміністративного суду міста Києва». Нагадаємо, що вказана справа тягнеться вже 4 рік, та свого часу набула широкого розголосу завдяки піар-брифінгу колишніх очільників Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та НАБУ Артема Ситника, що відбувся влітку 2019 року.

В свою чергу, Окружним адміністративним судом міста Києва неодноразово заявлялося про безпрецедентне втручання в його діяльність з боку вказаних органів та осіб, наявність очевидного конфлікту інтересів, які ГПУ та НАБУ «врегулювали» шляхом кримінального переслідування керівників та суддів цього суду. З того часу, майже через рік, згадане кримінальне провадження було «задубльоване» НАБУ, через неможливість його розслідування прокурорами, та у 2022 році скеровано до Вищого антикорупційного суду з обвинувальним актом за обвинуваченням голови, двох заступників та чотирьох суддів ОАСК, двох екс-членів ВККС, екс-керівника ДСА Зеновія Холоднюка та одного адвоката.

На початку червня 2023 року ВАКС закрив кримінальне провадження щодо колишнього очільника ДСА Зеновія Холоднюка (на ухвалу суду була подана апеляційна скарга), проте наразі продовжує слухання справи щодо інших учасників «злочинної організації, які намагалися захопити владу».

Журналісти «Судово-юридичної газети» завітали 14 червня 2023 року в судове засідання, щоб скласти своє враження щодо такого «суду над суддями». Втім, воно було відкладено з причин неявки в судове засідання деяких учасників судового процесу та необхідністю участі судової колегії в розгляді іншої справи. Зокрема, в суд не прибув один з судів ОАСК, який повідомив поважність причин неможливості участі в судовому засіданні. Також в суд не прибув екс-очільник ДСА Холоднюк, рішення суду щодо закриття кримінального провадження щодо якого не набрало законної сили і якому суд дозволив не відвідувати судові засідання.

Такий підхід щодо Холоднюка з боку суду дещо здивував не тільки учасників справи, але й журналістів, оскільки в складі колегії суддів перебуває колишній очільник ВАКС суддя Олена Танасевич, яка разом з Зеновієм Холоднюком брала участь у запуску Вищого антикорупційного суду, його матеріально-технічного оснащення та забезпечення.

Крім того, викликає запитання з точки зору конфлікту інтересів участь судді Танасевич у розгляді вказаної справи, з огляду на викладені «Слідство.Інфо» в матеріалі «Таємниці Слідства» факти спільної участі з очільником ОАСК у неформальних заходах, що були предметом журналістських розслідувань, в той час як ВАКС вже здійснював судовий контроль за досудовим розслідуванням цього кримінального провадження.

Як повідомив нам захисник одного з суддів ОАСК, суду раніше подавалися відповідні клопотання про відвід вказаної судді, втім, вони безпідставно були відхилені, як і звернення одного з суддів ОАСК до НАЗК щодо існування відповідного конфлікту інтересів.

Також судом були відхилені і клопотання про відвід і щодо інших учасників судової колегії – суддів Ногачевського В.В., який є головуючим у розгляді справи та судді Галабали М.В.

Вказані судді приймали рішення на стадії досудового розслідування цього кримінального провадження, - хоча КПК України встановлює пряму заборону участі такого судді на стадії розгляду справи, проте, відповідні заяви сторони захисту також «якимось дивним чином» задоволені не були, а заяви про самовідвід таким суддями не подавалися. Все це, на думку сторони захисту, свідчить про очевидну зацікавленість таких суддів в результатах розгляду казаної справи. Але, за його словами, це не єдині порушення вимог КПК України, які припускаються судом під час проведення судових засідань.

Зокрема, набуло поширеної практики проведення судових засідань без участі всіх учасників справи обвинувачених, їх захисників та потерпілих, участь яких є обов’язковою. Зокрема, це стало підставо і оскарження судового рішення про закриття кримінального провадження щодо Холоднюка, яке було прийнято без участі та з’ясування думки захисника одного з обвинувачених, чим було порушено право на захист останнього.

В цілому, на думку захисників, які беруть участь у розгляді даної справи, принцип змагальності в даному судовому процесі взагалі нівельовано судом, він перебрав на себе роль прокурора і фактично виступає стороною обвинувачення за пасивної ролі державного обвинувача.

Всі ці обставини, вочевидь, можуть стати підставою для скасування будь-якого рішення, що буде прийнято Вищим антикорупційним судом за наслідками розгляду цієї справи. Як прокоментувала сторона захисту, залишається лише одне питання: чи дійсно судді ВАКС Ногачевський В.В., Танасевич О.В. та Галабала О.В. умисно припускаються таких порушень, щоб рішення суду ніколи не набрало законної сили, та було скасовано, перетворивши цей процес на довічне переслідування суддів ОАСК; чи конкурсна комісія, обираючи переможців конкурсу на посаду судді ВАКС припустилася помилки щодо професійної придатності цих суддів?