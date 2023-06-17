Юсов: росія продовжує тактику ядерного шантажу, використовуючи ЗАЕС

Про це під час інтерв’ю Анастасії Катеринчук заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

«Ціла низка норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС вже не забезпечується окупаційною владою. Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією ― це ядерний шантаж: це і розміщення там сил та засобів, озброєння; це і здійснення рашистами обстрілів з території і по території ЗАЕС; це терор персоналу електростанції та багато інших факторів», ― розповів він.

Юсов зауважив, що шантаж на ЗАЕС та інших захоплених об’єктах критичної інфраструктури пов’язаний із усвідомленням росією того факту, що з окупованих територій України рано чи пізно доведеться забратися.

«Головне, що повинен зрозуміти кожен українець і весь світ ― у Каховці, на заводі “Кримський титан” і по всій Україні безпека, зокрема й екологічна та ядерна безпека на цих об’єктах, буде гарантована тоді, коли вони повернуться під контроль України та законної влади. Поки там російські терористи, загроза зберігатиметься», ― наголосив він.

Юсов зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі так само є елементом московського шантажу. Водночас ані білоруський диктатор олександр лукашенко, ні будь-хто інший у тій країні не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

«Звісно, народ білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково із елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, НАТО, України це не загрожує. Але путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці», ― пояснив Андрій Юсов, додавши, що танці росіян з ядерним бубном у білорусі є очікуваними.