Типове російське шахрайство: Подоляк прокоментував зустріч путіна з африканськими лідерами

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку і має ордер на арешт, скаржиться африканським лідерам, що він діє виключно в рамках Статуту ООН", - написав він.

Подоляк підкреслив, що саме росія є агресором та порушує Статут ООН, вдершись в Україну, окупувавши її території, вбиваючи, катуючи та депортуючи людей.

Крім того, згадуючи поразки російських окупантів, радник голови ОП також нагадав про терористичний акт росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

Нагадаємо, що 16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським. Після України лідери африканських країн поїхали до росії, де зустрілися з російським диктатором володимиром путіним.