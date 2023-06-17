Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«У росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан’європейського рівня за спроби росії підірвати ЗАЕС», – сказав він.

Подоляк зазначив, що росія устами диктатора володимира путіна заявила одну просту річ: дивіться, підсвідомо ми розуміємо, що ми програємо війну і залишимо територію України.

«Але яку територію України ми залишимо? Максимально зруйнованою. Ми хочемо, щоб ви відчували наслідки цієї війни. Ми будемо нищити, випалювати все, що у вас є», – додав радник голови Офісу президента й зазначив, що є низка запобіжників, які допоможуть не допустити фатального сценарію на ЗАЕС.

«По-перше, визнати, що є ризики, не удавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, які пов’язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації й обов’язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ – поставте», – сказав Подоляк.

Він зауважив, що у контексті від глобальної спільноти є один інструмент достатньо жорсткий – санкції проти росатому.