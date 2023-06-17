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Німеччина хоче швидше закупити більше боєприпасів через загострення ситуації з безпекою

20.06.2023 / 14:21
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче швидше закупити більше боєприпасів для Бундесверу через загострення ситуації з безпекою, спричиненої російською агресивною війною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними видання, Міноборони ФРН планує подати дев'ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів на розгляд бюджетного комітету Бундестагу до початку літніх парламентських канікул.

Зокрема, в межах чинних рамкових угод із промисловими компаніями, як-от Rheinmetall і Diehl, Бундесвер має отримати більше боєприпасів у найближчі роки, ніж планувалося раніше. Також, за даними Spiegel, планується укладення нових рамкових угод.

У конфіденційному переліку проєктів військового відомства прямо згадується "відновлення" запасів боєприпасів, переданих Україні. Але також прямо вказано як мету і збільшення запасів Бундесверу.

У одному з проєктів йдеться насамперед про збільшення закупівель 155-міліметрових боєприпасів для гаубиць Бундесверу. Міністерство планує продовжити існуючу рамкову угоду з компанією Rheinmetall до 2026 року і закупити додатково 16 тисяч снарядів на загальну суму 118 мільйонів євро.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall протягом найближчих тижнів розраховує укласти угоду з урядом Німеччини на постачання боєприпасів на мільярди євро.

ФРН
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