Войти | Зарегистрироваться
16:06

понедельник,
04 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Угорщина: Західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки росії

04.09.2023 / 14:21
Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.

Про це він сказав під час виступу перед студентами літнього університету у Вайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих росією територій.

Також Гуйяш не вважає, що росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидких і проривних результатів" під час вторгнення в Україну.

Він також заявив про необхідність переговорів між Україною та рф, які, на його думку, мають відбуватися за участю США.

За словами угорського посадовця, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

Крім того, як сказав Гуйяш, надалі для досягнення, як його називають в Угорщині, миру необхідно розгорнути миротворчий контингент і ухвалити низку подібних рішень.

Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Угорщина, Гуйяш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 сентября
3 сентября
2 сентября
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.