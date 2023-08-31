Блащак: російська імперія завжди загрожувала свободі народів, які живуть по сусідству з росією

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, який в неділю взяв участь у складанні присяги військовослужбовців 13-ї сілезької бригади тероборони в Бєруні на півдні Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми живемо у важкі часи. путін вирішив відновити російську імперію. російська імперія завжди загрожувала свободі народів, які живуть по сусідству з росією. Найкращою і єдиною відповіддю на ці погрози є зміцнення польської армії”,- заявив Блащак.

Він додав, що цей процес включає збільшення чисельності та оснащення польських військових сучасною зброєю.

Міністр подякував тим військовослужбовцям бригади, які несли і продовжують нести службу на кордоні з білоруссю.