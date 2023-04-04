Японія закликала Китай відігравати «відповідальну роль» у врегулюванні «кризи в Україні»

Про це, повідомляє Kyodo News, Хаяші розповів після зустрічі в Пекіні з главою китайської дипломатії, передає Укрінформ.

Як повідомив Хаяші, в ході переговорів із Цінь Ганом, що тривали понад 3 години 45 хвилин, він порушив низку чутливих для Пекіна питань, серед яких ситуація навколо спірних островів Сенкаку/Дяоюйдао у Східно-Китайському морі, Тайвань та розв’язана росією війна проти України.

За словами японського міністра, стосовно врегулювання «кризи в Україні» він закликав Китай відігравати «відповідальну роль» задля забезпечення міжнародного миру та безпеки.

Водночас, у повідомленнях китайських медіа про зустріч глав МЗС КНР і Японії згадки про обговорення будь-яких питань, пов’язаних із Україною, відсутні.