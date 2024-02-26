Туск закликав серйозно поставитися до заяв путіна

Відповідну заяву Туск зробив у четвер, 29 лютого, його слова наводить Onet.

За його словами, Заходу потрібно серйозно ставитися не тільки до агресивної риторики путіна, а й до рішень, які диктатор анонсував під час свого звернення до федеральних зборів.

Глава польського уряду додав, що країнам Європи потрібно зрозуміти, що нав'язані росією перегони озброєнь зобов'язують їх "прокидатися та готуватися" до потенційних загроз з військової точки зору.

"Європейський союз має ухвалювати рішення, які врівноважать військовий потенціал росії та зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", — сказав Туск.