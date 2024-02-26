США та Британія провели перемовини щодо безпеки через ймовірне втручання росії у вибори

Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.

За інформацією співрозмовників видання, посадовці у Вашингтоні та Лондоні стурбовані тим, що росія або інші їхні супротивники можуть побачити можливість для ворожих дій в інших частинах світу, якщо обидві країни будуть обтяжені потенційною передачею влади.

У Bloomberg додають, що США та Велика Британія обговорювали питання управління безпековими відносинами між союзниками під час будь-якої передачі влади між урядами після виборів, щоб переконатися, що співпраця між ними не сповільниться.

Окрім того, існують також побоювання щодо втручання у вибори з боку інших іноземних держав, хоча, основна увага зосереджена на росії.

Зокрема, Вашингтон та Лондон занепокоєні так званими гібридними загрозами з боку Росії, адже у 2024 році близько 2 мільярдів виборців підуть на вибори у понад 50 країнах світу.

Йдеться про можливості дезінформації та залякування. За словами одного з джерел, у Британії активізували роботу з протидії загрозі дезінформації щодо виборів, особливо щодо дипфейків та використання штучного інтелекту.