росія звинувачує Британію, Канаду та США у втручанні у внутрішні справи

Як пише "Європейська правда", про це заявляє російське інформагентство тасс, посилаючись на наданий їм в мзс рф коментар.

У міністерстві повідомили, що послів трьох західних держав викликали "через втручання у внутрішні справи росії і діяльність, що не відповідає дипломатичному статусу".

На сайті мзс рф наразі немає інформації про це. Тим часом CNN опублікували фото, як посол США Лінн Трейсі заходить у будівлю міністерства закордонних справ.

Виклик послів, вочевидь, пов’язаний із їхньою реакцією на критику вироку кремля Владіміру Кара-Мурзі, якого засудили до 25 років колонії.

Речниця мзс рф назвала це "прямим втручанням у внутрішні справи".