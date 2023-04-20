Блінкен: Протягом останніх кількох днів росія порушує умови "зернової угоди"

Про він сказав на прес-конференції після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) в Японії, передає Reuters.

Блінкен підкреслив, що країни світу залежать від зерна, що не може бути вивезено з України протягом останніх кількох днів через порушення росією умов "зернової угоди".

Раніше Київ заявив, що ініціатива за посередництва ООН, яка дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, опинилася під загрозою закриття після того, як росія заблокувала інспекцію суден-учасників в турецьких водах.

Віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 18 квітня відвідає Туреччину. Він обговорить роботу "зернової угоди".