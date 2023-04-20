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Експериментальна вакцина від Covid-19 Moderna посилює ефекти імунотерапії

19.04.2023 / 18:30
Учені Американської асоціації досліджень раку виявили, що експериментальна мРНК-вакцина Moderna посилює ефекти імунотерапії, розробленої Merck.

Такий комбінований режим лікування знижує ризик рецидиву меланоми на 44% порівняно з самою імунотерапією і продовжує життя пацієнтів.

Зараз компанії Moderna і Merck ведуть перемовини з регуляторними органами США про подальші випробування методу.

Представники фірм переконують, що для створення персоналізованої вакцини для кожного конкретного пацієнта з меланомою може знадобитися близько 8 тижнів.

Учені всього світу ще з початку століття проводять активні дослідження з пошуку так званих персоналізованих вакцин від раку.

Найбільше дослідники занепокоєні розповсюдженням у світі меланоми – агресивного раку шкіри, який стає причиною 80% усіх смертей від дерматологічних видів раку.

Роботу перервала світова пандемія Covid-19, яка вимагала зосередитися на нових реаліях. Але несподівано саме зусилля, спрямовані на створення вакцин від коронавірусної хвороби, принесли нові відкриття і в пошуках протиракових вакцин.

Covid-19, Moderna
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