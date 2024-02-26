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Держсекретар Ватикану назвав "лякаючим сценарієм" ідею відправити до України західні війська
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Пашинян: Уряд Вірменії готовий юридично заморозити участь країни в ОДКБ
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Туск: У діалозі з Києвом обговорюємо можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів
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Ердоган: Туреччина готова докласти зусиль для відновлення російсько-українських переговорів
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Bloomberg: ЄК має намір найближчими тижнями оприлюднити нову стратегію оборонної промисловості
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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Смілянський: Укрпошта може продати міноритарний пакет акцій зацікавленим інвесторам
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Марченко: Щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів
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Українцям пояснили, чому ціни АЗС на паливо пішли вгору
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Шмигаль: Міжнародним партнерам необхідно запровадити санкції проти "росатому"
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МО України уклала перший прямий контракт зі шведським оборонним виробником
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Что такое Coca-Cola: история и состав01.03.2024 / 01:33Coca-Cola - бренд, который стал символом не только общеизвестного безалкогольного напитка, но и мировой культуры. Любопытно, что первый рецепт был изобретен в 1886 году Джоном Ститом Пембертоном - американским фармацевтом из Атланты (штат Джорджия, США). Позднее формулу выкупил предприниматель Аса Григгс Кэндлер - именно он основал компанию, которая превратилась в мирового лидера индустрии.Последние новости рубрики
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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