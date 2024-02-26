Туск: У діалозі з Києвом обговорюємо можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить TVN24.

"Ми говоримо з українською стороною про можливе тимчасове закриття кордону і призупинення руху товарів… Таке рішення було би тимчасовим і взаємно болючим. Польща має позитивне сальдо торгового балансу з Україною, ми продаємо в Україну більше, ніж отримуємо з України. Але різні групи мають різні інтереси. Хтось заробляє на тому, що Україна може торгувати без митних зборів, але багато хто дуже втрачає від цього", – сказав Туск.

Зі слів прем'єра незрозуміло, яких категорій товарів може стосуватись таке потенційне рішення.

"Я готовий ухвалювати складні рішення у питаннях кордону з Україною, і завжди у консультаціях з Києвом, щоб уникнути зайвої напруги. Але нам потрібно знайти довгострокове рішення", – додав польський прем’єр.

Коментуючи найрадикальніші вимоги фермерів-протестувальників, як то вихід з ЄС чи повне закриття кордону з Україною, Туск сказав, що вони для нього неприйнятні, але Варшава буде піднімати на рівні ЄС питання про кількісні ліміти у торгівлі з Україною.

"Ті ліміти, які пропонує Брюссель і Київ, неприйнятні для нас… Була спроба трохи обмежити наплив сільгосппродукції з України, щоб безмитно ввозилися такі обсяги, як у 2022-2023 роках. Польща пропонуватиме у Брюсселі, щоб референтним періодом були не 2022-23, а попередні роки", – сказав Дональд Туск.