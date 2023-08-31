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Пісторіус: Якщо США передадуть Україні ракети ATACMS, це не означатиме автоматичного надання ракет Taurus

13.09.2023 / 14:21
У Німеччині заявили, що якщо США передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, це не означатиме автоматичного надання Києву ракет Taurus від Берліна.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Reuters.

За його словами, Німеччина поки що не в змозі вирішити, чи надавати Україні ракети Taurus.

"У цій війні немає автоматизму", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Берлін рано чи пізно ухвалить рішення надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Між тим, президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.

Пісторіус
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