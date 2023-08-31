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Маск не вважає себе зрадником після новини про обмеження роботи Starlink для українських військових

12.09.2023 / 17:27
Глава компанії SpaceX Ілон Маск не вважає себе зрадником після новини про обмеження роботи супутникового інтернету Starlink для українських військових поблизу Криму.

За його словами, Конгрес США не оголошував війну росії. Про це він написав у Twitter.

"Конгрес США не оголошував війну росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким", – написав Маск.

Він додав, що є громадянином Сполучених Штатів і має лише цей паспорт.

"Що б не сталося, я буду воювати за Америку і помру в ній", – наголосив мільярдер.

Крим, Маск
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