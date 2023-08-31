Маск не вважає себе зрадником після новини про обмеження роботи Starlink для українських військових

За його словами, Конгрес США не оголошував війну росії. Про це він написав у Twitter.

"Конгрес США не оголошував війну росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким", – написав Маск.

Він додав, що є громадянином Сполучених Штатів і має лише цей паспорт.

"Що б не сталося, я буду воювати за Америку і помру в ній", – наголосив мільярдер.