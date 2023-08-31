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Маск не вважає себе зрадником після новини про обмеження роботи Starlink для українських військових
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Більшість європейців виступають за продовження підтримки України, - опитування
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Боррель: ЄС не визнає російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України
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Бербок: Німеччина засуджує дії росії щодо викрадення українських дітей
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Експерт назвав країни, які можуть стати наступними цілями росії
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Reuters: Попри збитковість, газпром збільшує знижку на газ для Китаю до 46%
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Експертка: Україна потребує нових правил легалізації накопичених на руках громадян коштів
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Українські аграрії звернулися до країн Європи із закликом зняти обмеження на імпорт зерна
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Галущенко заявив про кінець монополії росіян на ринку ядерного палива
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Домбровскіс: В Брюсселі триває пошук рішення для експорту української сільгосппродукції
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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