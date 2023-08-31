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Reuters: ЄС не продовжив санкції проти трьох російських бізнесменів
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Пісторіус: Якщо США передадуть Україні ракети ATACMS, це не означатиме автоматичного надання ракет Taurus
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Маск не вважає себе зрадником після новини про обмеження роботи Starlink для українських військових
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Боррель: ЄС не визнає російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Експерт прогнозує подорожчання яєць на 25-30%
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Підласа: Рада планує збільшити видатки держбюджету на оборону майже на 303 млрд
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Шмигаль: На відновлення об'єктів енергетики та їхній захист Україна вже отримала понад 2,3 млрд доларів
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Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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