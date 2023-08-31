Reuters: ЄС не продовжив санкції проти трьох російських бізнесменів

Йдеться про російського бізнесмена григорія березкіна, мільярдера фархада ахмедова та колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon олександра шульгіна. Чинність запроваджених проти них обмежень спливає 15 вересня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, що оновлюються кожні шість місяців.

Уряди країн Заходу запровадили широкі економічні санкції проти трьох бізнесменів після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Чим займаються підсанкційні бізнесмени

григорій березкін – російський бізнесмен та підприємець, займається електроенергетикою і нафтовою промисловістю. Входить до кола близьких поплічників диктатора володимира путіна.

олександр шульгін – бізнесмен, колишній власник російської платформи електронної комерції Ozon Group. Після запровадження санкцій ЄС та Австралії, 11 квітня 2022 року він покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів компанії.

фархад ахмедов – російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить до топ-200 найбагатших людей росії.