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Financial Times: Після виходу з "зернової угоди" росія знищила 280 тис. т українського зерна
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путін побачив перспективи у військовому співробітництві з КНДР
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Литва хоче використовувати кошти зі штрафів за порушення санкцій на відновлення України
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Єврокомісія: Угорщина є "каменем спотикання" та потенційним блоком для вступу України до ЄС
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Reuters: ЄС не продовжив санкції проти трьох російських бізнесменів
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Єврокомісар з торгівлі вніс до ЄК пропозицію продовжити заборону на імпорт української агропродукції
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Лапенко: Україна поставила жирну крапку в історії залежності від російського ядерного палива
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Експерт прогнозує подорожчання яєць на 25-30%
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Галущенко розповів, скільки запасів вугілля має Україна
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Підласа: Рада планує збільшити видатки держбюджету на оборону майже на 303 млрд
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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