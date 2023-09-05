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Єврокомісія: Угорщина є "каменем спотикання" та потенційним блоком для вступу України до ЄС

14.09.2023 / 12:15
Угорщина є потенційним блоком для вступу України до Європейського Союзу. У грудні країни Євросоюзу будуть вирішувати, чи дозволити Києву розпочати переговори про вступ та прогрес на цьому шляху, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє агентство Reuters у середу, 13 вересня.

Фон дер Ляєн виклала власне бачення розширеного Європейського Союзу з Україною у складі, але заявила, що Київ повинен подолати довгий шлях для отримання "зеленого світла" щодо переговорів про членство. Угорщину президентка ЄК назвала "каменем спотикання" та потенційним блоком для України.

"Країни ЄС повинні вирішити в грудні, чи дозволити Україні почати переговори про вступ - крок, який вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн блоку. Але країни-кандидати повинні відповідати низці політичних та економічних критеріїв, щоб розпочати переговори про членство – і повинні виконати більш жорсткі умови щодо демократії, верховенства права та економічних стандартів – перш ніж вони зможуть фактично приєднатися до ЄС", - сказала фон дер Ляєн.

На її думку, Україна вже досягла "великих успіхів" з моменту призначення кандидатом на членство минулого року, навіть на тлі російської агресії.

Урсула фон дер Ляєн
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