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Литва хоче використовувати кошти зі штрафів за порушення санкцій на відновлення України

14.09.2023 / 14:21
Кабінет міністрів Литви у середу схвалив поправки до закону, що забезпечує використання штрафів, отриманих за недотримання міжнародних і національних санкцій, на відновлення України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Законопроєкт, поданий литовським Міністерством закордонних справ, передбачає, що кошти перераховуватимуть до Фонду співробітництва з метою розвитку і використовуватимуть для реалізації проєктів, пов'язаних із відновленням України.

У ньому також ідеться, що бюджетні кошти, отримані від конфіскату, надходитимуть до цього фонду.

"Такий крок продемонстрував би тверду прихильність Литви наданню підтримки Україні, яка страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародного співтовариства щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен компенсувати завдані ним збитки", – йдеться в супровідному листі проєкту.

Для того, щоб документ остаточно набув чинності, його має схвалити Сейм Литви.

Згідно з кодексом про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 євро до 6 тис. євро.

санкції, Сейм Литви
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