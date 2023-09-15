путін побачив перспективи у військовому співробітництві з КНДР

Про це сказав президент рф володимир путін за підсумками переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у середу, 13 вересня.

"Є певні обмеження, росія всіх цих обмежень дотримується, але є речі, про які ми, звичайно, можемо говорити, ми обговорюємо, думаємо про це. І тут теж є перспективи", – заявив путін.

Він додав, що росія є самодостатньою країною, але в межах чинних правил і додав: "у нас є можливості, на які ми теж звертаємо увагу і обговорюємо їх".

путін назвав переговори з Ином продуктивними, зазначивши про "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні, щодо двосторонніх відносин".

Він окремо сказав про спільні проєкти в сфері сільського господарства, а також транспорту, логістики.

"Це і транспортне сполучення, логістика, мається на увазі і залізниця, і автомобільна дорога, відновлення роботи морського порту, де можна зробити дуже хороший логістичний трикутник… потім автомобільна дорога на Китай, тут можна в рази збільшити обсяги перевезень, що дуже важливо загалом", – пояснив путін.

У свою чергу речник кремля дмитро пєсков після переговорів заявив, що "північнокорейці серйозно зацікавлені у тому, щоб реанімувати співпрацю", яка пригальмувалася через ковідні обмеження.