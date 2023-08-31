Financial Times: Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з путіним щодо постачання зброї в рф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності.

росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам - Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", - наводить видання думку експертів.

Нагадаємо, останнім часом американські офіційні особи почали неодноразово заявляти про те, що росія веде переговори щодо постачання зброї з Північної Кореї. New York Times писали, що цього місяця Кім Чен Ин планує зустрітися з путіним і обговорити військову співпрацю.

В США заявили, що уважно стежать за підготовкою такої співпраці та пригрозили сторонам ще більшою кількістю санкцій.