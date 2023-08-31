Байден розповів про плани будівництва коридору, що з'єднає Індію з Близьким Сходом і Європою

Про це передає Укрінформ з посиланням на АР.

«Це велика справа, – сказав Байден. – Це справді велика справа».

Коридор, окреслений на щорічному саміті «Групи 20», допоможе стимулювати торгівлю, постачання енергоресурсів і поліпшити цифровий зв'язок. До нього увійдуть Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія, Ізраїль і Європейський Союз, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що це відображає бачення Байдена щодо «далекосяжних інвестицій», які походять від «ефективного американського лідерства» й готовності сприймати інші країни як партнерів. За словами Саллівана, вдосконалена інфраструктура сприятиме економічному зростанню, допоможе об'єднати країни Близького Сходу й перетворити цей регіон на центр економічної активності, а не на «джерело викликів, конфліктів чи криз», як це було в недавній історії.

Про плани щодо створення коридору оголосили прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші лідери.

«Зміцнення зв'язку з усіма регіонами є ключовим пріоритетом для Індії, – сказав Моді. – Ми вважаємо, що сполучення є засобом не лише збільшення взаємної торгівлі між різними країнами, а й підвищення взаємної довіри».

Зазначається, що коридор стане фізичною та ідеологічною альтернативою китайській інфраструктурній програмі.

Білий дім не надав подробиць про вартість проєкту чи його фінансування, хоча під час оголошення наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман назвав цифру у 20 млрд доларів. Було незрозуміло, чи ця сума стосується лише зобов'язань Саудівської Аравії.

Фон дер Ляєн описала проєкт як «зелений і цифровий міст між континентами й цивілізаціями». Вона додала, що він включає кабелі для передачі електроенергії та даних.

Координатор президента США з питань глобальної інфраструктури та енергетичної безпеки Амос Гохштейн представив приблизний графік реалізації проєкту на наступний рік.

Упродовж 60 днів робочі групи складуть повний план і встановлять часові рамки. На першому етапі буде визначено сфери, які потребують інвестицій, і де інфраструктура може бути з'єднана між країнами. Гохштейн зазначив, що план може бути розроблено протягом наступного року, аби надалі перейти до визначення фінансів і реалізації.