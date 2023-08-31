Трюдо: Територія України залишиться українською

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Він зазначив, що спроба російського диктатора провести так звані вибори на окупованих українських територіях є цинічною спробою легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результати цих фіктивних "виборів".

"Фальшивий вибір, який пропонується жителям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також АР Крим та міста Севастополь, є замахом на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ці фіктивні вибори є серйозними порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН", - сказав глава уряду Канади.

Трюдо додав, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну скільки завгодно.

"путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, і територія України залишиться українською", - зазначив канадський лідер.