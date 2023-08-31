Войти | Зарегистрироваться
16:00

понедельник,
11 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Трюдо: Територія України залишиться українською

10.09.2023 / 16:20
Очільник канадського уряду рішуче засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України. Він наголосив, що путін і поплічники російського режиму відповідатимуть за свої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Він зазначив, що спроба російського диктатора провести так звані вибори на окупованих українських територіях є цинічною спробою легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результати цих фіктивних "виборів".

"Фальшивий вибір, який пропонується жителям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також АР Крим та міста Севастополь, є замахом на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ці фіктивні вибори є серйозними порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН", - сказав глава уряду Канади.

Трюдо додав, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну скільки завгодно.

"путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, і територія України залишиться українською", - зазначив канадський лідер.

Трюдо
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 сентября
10 сентября
9 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.