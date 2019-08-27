Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - заявили у Трюдо.

"Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7", - добавили в офисе премьера Канады.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки".

Источник