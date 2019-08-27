Разумков не хочет затягивать с назначением нового Кабмина

Об этом сказал, отвечая на вопрос журналистов о вероятной возможности назначения нового правительства, после заседания подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины IX созыва.

“Кадровые и другие вопросы я бы как можно скорее предлагал бы решать, но будем исходить из возможностей Верховной Рады Украины девятого созыва”, - сказал Разумков.

В то же время он заверил в том, что партия “Слуга народа” готова сразу активно включиться в работу и принять ряд важных законов.

“Мы готовы работать”, - заверил политик.

Напомним, 26 августа прошло заседание подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины IX созыва.

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