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Разумков не хочет затягивать с назначением нового Кабмина

27.08.2019 / 13:29
Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что после начала работы Верховной Рады Украины ІХ созыва следует как можно скорее решить ряд кадровых вопросов, в том числе и о назначении нового состава Кабинета министров.

Об этом  сказал, отвечая на вопрос журналистов о вероятной возможности назначения нового правительства, после заседания подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины IX созыва.

“Кадровые и другие вопросы я бы как можно скорее предлагал бы решать, но будем исходить из возможностей Верховной Рады Украины девятого созыва”, - сказал Разумков.

В то же время он заверил в том, что партия “Слуга народа” готова сразу активно включиться в работу и принять ряд важных законов.

“Мы готовы работать”, - заверил политик.

Напомним, 26 августа прошло заседание подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины IX созыва.

Источник 

ВР, кабмин, Разумков
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