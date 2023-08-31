Голова ЄК: Необхідно розробити заходи захисту від ризиків, пов'язаних із розвитком ШІ

"Вважаю, що Європа та її партнери мають розробити нову глобальну структуру ризиків, пов'язаних зі ШІ. Це має захистити нас від системних соціальних ризиків і водночас стимулювати інвестиції в безпечні та відповідальні системи штучного інтелекту", - заявила голова ЄК у неділю на третій сесії G20 у Делі.

"Ключове питання полягає в тому, як використовувати технології, що швидко змінюються. Показово, що навіть творці та винахідники ШІ закликають політичних лідерів до регулювання. У ЄС 2020 року ми представили перший в історії закон про штучний інтелект. Ми хочемо сприяти інноваціям і водночас зміцнювати довіру", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, на глобальному рівні "необхідно вийти на ширшу спільноту Організації Об'єднаних Націй". Вона вважає, що знадобиться "орган, аналогічний МГЕЗК (Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату)", і для цього потрібна додаткова робота з науковцями, підприємцями та новаторами.

"Вони мають надати знання про ризики, пов'язані зі ШІ, а також про потенційні вигоди для людства", - сказала голова ЄК.