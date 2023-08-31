Bloomberg: путін готовий перевершити правління радянського диктатора Сталіна

Про це пише Bloomberg.

Жителі 85 регіонів голосували на виборах за низку регіональних і муніципальних посад. російська влада також організувала місцеві псевдовибори на окупованих територіях чотирьох українських областей - Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Видання зазначає, що вибори дають режиму рф можливість відточити явку виборців та підготувати основу для забезпечення перемоги путіна на виборах президента у березні 2024 року. Резонансна перемога продемонструє, що він зберігає повну підтримку своєї країни на тлі війни в України та після заколоту ватажка пвк вагнер євгена пригожина, який став найбільшим викликом його майже 25-річному правлінню.

"кремлю потрібно перевірити, як йде процес підготовки до переобрання путіна у 2024 році, де метою буде продемонструвати суспільну єдність навколо нього, попри війну та економічну кризу, через високу кількість виборців", - зазначила старший науковий співробітник програми Європа, росія та Євразія Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова.

російський лідер, який розв’язав найжорстокіший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, коли вторгся в Україну, готовий перевершити майже 30-літнє правління радянського диктатора Йосипа Сталіна. Це станеться, якщо він отримає новий шестирічний мандат.

"Хоча путін ще не оголосив, чи балотуватиметься на переобрання, він має право за конституцією ще на два терміни, що дозволить йому залишатися при владі до 83 років", - пише агентство.