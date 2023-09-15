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Financial Times: Після виходу з "зернової угоди" росія знищила 280 тис. т українського зерна

14.09.2023 / 17:27
Після виходу з "зернової угоди" росія за допомогою ударів безпілотниками знищила 280 тис. т зерна.

Інформація про це є в уряду Великої Британії, повідомляє Financial Times.

Останні два місяці росія атакувала безпілотниками дунайські порти України.

Окупанти прагнуть зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря.

Україна за останні 12 місяці експортувала близько 35 млн т зерна через Дунай. Наша держава виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10% пшениці.

Разом зі залізничними перевезеннями через Європу, це забезпечило життєво важливу економічну підтримку України.

Але не зрозуміло, як довго українські компанії можуть покривати додаткові витрати на альтернативні маршрути. Питання постало після виходу росії з чорноморської "зернової ініціативи". Вона дозволяла безпечно експортувати 33 млн т українського зерна.

"Українським фермерам усе більше немає сенсу вирощувати культури, оскільки вони просто втрачають гроші", – сказав виконавчий директор "Кернел" Євген Осипов.

Він прогнозує, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що 2024 року експорт може скоротитися вдвічі з рівня минулого року, приблизно до 35 млн т.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко вказав, що експорт 1 т зерна до Єгипту через Дунай коштує приблизно $116. До російського вторгнення він коштував близько $69.

Але потужності Дунаю можуть розширюватися.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для навантаження, а інфраструктура розподілена. Це також означає, що Україна не танцює під дудку росії", – додав генеральний директор "Нібулон" Андрій Вадатурський.

зерно, Financial Times
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